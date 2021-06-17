Новости Фото

Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии: его задержали в Бердичеве, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 006144
Пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Его удалось задержать уже в Житомирской области на аэродроме вблизи города Бердичев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, пограничники установили место вероятного приземления нарушители. Туда прибыли правоохранители, а когда самолет приземлился - выдвинулись для задержания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП в Румынии: 2 человека погибли, 14 - госпитализированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После чего АН-2 снова совершил посадку.

На борту самолета было три человека, которых также задержали. При осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

По данному факту в компетентные органы направлено сообщение о выявлении правонарушения по признакам ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины".

Обстоятельства правонарушения выясняются.

Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии: его задержали в Бердичеве, - Госпогранслужба 01
Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии: его задержали в Бердичеве, - Госпогранслужба 02
Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии: его задержали в Бердичеве, - Госпогранслужба 03
Ночью в Украину незаконно залетел самолет из Румынии: его задержали в Бердичеве, - Госпогранслужба 04

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Григорий Дед
    не зрозуміло що робить наша ППО якщо так вільно можно на "кукурузнику " долетіти від кордону до Бердичева. Слідуючий раз з кацапії до Києва долетить безпілотник з ракетами чи бомбами. Лише за цей випадок звільнити всіх хто чергував у цю ніч на маршруті літака та керівництво протиповітряної оборони. Це навіть не ганьба а це зрада країни під час війни.
  • roadstar
    Ну ни фига се!!!???? Ищем гугль забиваем расстояние от РУМЫНСКОЙ(не молдавской!!) а румынской границы до Бердичева, имеем 245 киломитерз!!! Т.е румынские бобры с брынзой слегка покуривая и жуя мамалыгу, пролетели ...пауза!! ..долгая пауза!!!....ПОЛ страны и чуть ли не до Киева и наше хваленное ПВО даже не пукнуло?????. А собирались даже отстреливаться от Калибров!!!! А это низколетящие цели с маршевой скоростью 0.8М!!!...это не кукурузник.

    И теперь вопрос, а для чего тогда пыжится Иска со своими всевидящими радарами??? Заявленый круг обзора аж 400 киломитерз?? Для чего тогда лопасти для геликоптерз, если едва пыхтящая цель летит спокойно через всю страну???
    А вообще ПВО существует???? Я имею ввиду службу и не абревиатуру???
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Столиця єврейського козацтва !!!)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости