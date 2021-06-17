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Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия "товара", - прокуратура. ФОТОрепортаж

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На Печерске разоблачен наркокурьер, который получал наркотики по почте. Совместными скоординированными действиями Печерской окружной прокуратуры города Киева сотрудников ДБН управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве и следователей Печерского УП ГУНП в Киеве разоблачен и задержан наркокурьер при получении наркотиков в почтовом отделении (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"В ходе проведения обысков по месту жительства и в автомобиле задержанного правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства и психотропные вещества различного типа в особо крупных размерах, а именно около 3 тыс таблеток МДМА, 2 кг каннабиса, 150 г амфетамина, 10 г соли, 10 марок ( ЛЖД), 500 г грибов, 30 г гашиша", - следует из сообщения.

Также отмечается, что злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении и избрание в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия товара, - прокуратура 01
Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия товара, - прокуратура 02
Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия товара, - прокуратура 03
Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия товара, - прокуратура 04
Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия товара, - прокуратура 05
Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия товара, - прокуратура 06
Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия товара, - прокуратура 07

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