Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вертолет оборудован медицинскими модулями (в количестве от 1 до 3) с реанимационным оборудованием, а также медицинской шиной для безопасного хранения медикаментов. Кроме того, модернизированный Ми-8 способен переносить до 3 тонн груза, который используется во время поисково-спасательных операций и пожаротушения.
Кроме того, на вертолете установлена интегрированная система ночного видения (очки ночного видения (NVG), оптико-электронная система наблюдения (FLIR), поисковый прожектор, сопряженный с FLIR, в том числе для работы в инфракрасном режиме).
Благодаря системе спутниковой видеосвязи есть возможность передавать видеоданные, фиксируемые камерами FLIR, с борта вертолета на наземный пункт управления.
Вертолет также оборудован усиленной лебедкой.
Для работы в местах с повышенным уровнем опасности на вертолет установлена защита от стрелкового оружия (кевлар) и система противоракетной защиты.
"Сегодня мы представляем вертолёт поисково-спасательный и для аэромедицинской эвакуации, который используется в миротворческих миссиях ООН в Республике Мали, Сомали, Республике Джибути. Этот вертолёт работает 24/7 с готовностью оказать помощь пострадавшим в течение 30 минут после получения задачи. Вертолёт может работать автономно, без помощи наземных служб, определяя местоположение потерпевших, обеспечивая поиск и спасение людей", - рассказал глава правления авиакомпании "Украинские вертолёты" Владимир Ткаченко.
В то же время, всего за 40 минут экипаж вертолета может конвертировать воздушное судно в следующие конфигурации:
- разведка / быстрое реагирование;
- поисково-спасательная;
- авиамедицинская эвакуация;
- пассажирская;
- грузовая.
Отметим, что стенд авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке посетила атташе по вопросам армии и обороны Посольства США полковник Британи Стюарт.