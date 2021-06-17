Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1. ФОТОрепортаж

Авиакомпания "Украинские вертолеты" продемонстрировала на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вертолет оборудован медицинскими модулями (в количестве от 1 до 3) с реанимационным оборудованием, а также медицинской шиной для безопасного хранения медикаментов. Кроме того, модернизированный Ми-8 способен переносить до 3 тонн груза, который используется во время поисково-спасательных операций и пожаротушения.

Кроме того, на вертолете установлена интегрированная система ночного видения (очки ночного видения (NVG), оптико-электронная система наблюдения (FLIR), поисковый прожектор, сопряженный с FLIR, в том числе для работы в инфракрасном режиме).

Благодаря системе спутниковой видеосвязи есть возможность передавать видеоданные, фиксируемые камерами FLIR, с борта вертолета на наземный пункт управления.

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Вертолет также оборудован усиленной лебедкой.

Для работы в местах с повышенным уровнем опасности на вертолет установлена защита от стрелкового оружия (кевлар) и система противоракетной защиты.

"Сегодня мы представляем вертолёт поисково-спасательный и для аэромедицинской эвакуации, который используется в миротворческих миссиях ООН в Республике Мали, Сомали, Республике Джибути. Этот вертолёт работает 24/7 с готовностью оказать помощь пострадавшим в течение 30 минут после получения задачи. Вертолёт может работать автономно, без помощи наземных служб, определяя местоположение потерпевших, обеспечивая поиск и спасение людей", - рассказал глава правления авиакомпании "Украинские вертолёты" Владимир Ткаченко.

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В то же время, всего за 40 минут экипаж вертолета может конвертировать воздушное судно в следующие конфигурации:



- разведка / быстрое реагирование;

- поисково-спасательная;

- авиамедицинская эвакуация;

- пассажирская;

- грузовая.

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Отметим, что стенд авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке посетила атташе по вопросам армии и обороны Посольства США полковник Британи Стюарт.























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