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Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1. ФОТОрепортаж

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Авиакомпания "Украинские вертолеты" продемонстрировала на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вертолет оборудован медицинскими модулями (в количестве от 1 до 3) с реанимационным оборудованием, а также медицинской шиной для безопасного хранения медикаментов. Кроме того, модернизированный Ми-8 способен переносить до 3 тонн груза, который используется во время поисково-спасательных операций и пожаротушения.

Кроме того, на вертолете установлена интегрированная система ночного видения (очки ночного видения (NVG), оптико-электронная система наблюдения (FLIR), поисковый прожектор, сопряженный с FLIR, в том числе для работы в инфракрасном режиме).

Благодаря системе спутниковой видеосвязи есть возможность передавать видеоданные, фиксируемые камерами FLIR, с борта вертолета на наземный пункт управления.

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Вертолет также оборудован усиленной лебедкой.

Для работы в местах с повышенным уровнем опасности на вертолет установлена защита от стрелкового оружия (кевлар) и система противоракетной защиты.

"Сегодня мы представляем вертолёт поисково-спасательный и для аэромедицинской эвакуации, который используется в миротворческих миссиях ООН в Республике Мали, Сомали, Республике Джибути. Этот вертолёт работает 24/7 с готовностью оказать помощь пострадавшим в течение 30 минут после получения задачи. Вертолёт может работать автономно, без помощи наземных служб, определяя местоположение потерпевших, обеспечивая поиск и спасение людей", - рассказал глава правления авиакомпании "Украинские вертолёты" Владимир Ткаченко.

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В то же время, всего за 40 минут экипаж вертолета может конвертировать воздушное судно в следующие конфигурации:

- разведка / быстрое реагирование;
- поисково-спасательная;
- авиамедицинская эвакуация;
- пассажирская;
- грузовая.

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Отметим, что стенд авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке посетила атташе по вопросам армии и обороны Посольства США полковник Британи Стюарт.

Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 01
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 02
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 03
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 04

Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 05
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 06
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 07
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 08
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 09

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Топ комментарии

  • мойша одесский
    Бригада еврейских маляров с одной стороны и Авиакомпания "Украинские вертолёты" с другой стороны, заключили договор на покраску вертолёта. Бригада свою сторону таки покрасила.
  • Yuriy Smith
    фото на фонё капища как бы намёкает шо направославным лучше не заходить поп.лавать по воздуху?
    Это как Бобуслаев "презентовал" тоже Ми-2, но там пилили 10 лет и чет добавили, а чет отбавили = "дэржава, давай дэнги, дэнги давай, а не то продам это Нацгварддии Калифорнии, савсэм голый будэш"

    ну блин, кому нафиг нужно 100500 миллионов в ЭТО вкладывать когда нормальные производители и сами вложатся и закупят не напр. как было с Оплотами - жди-свищи пока возможно сделают и доделают, а пока и война закончится и все станут очень бобрыми Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 7841
    потуга на слонячьих болотах(поставки в Таиланд)
  • Stan Black ad6a26d6
    интересно, сколько еще десятков или сотен лет будут эту рухлядь "модернизировать" вместо того, чтобы строить современные и красивые вертолёты?
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