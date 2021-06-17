Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для "гастарбайтеров", - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, контрразведчики СБУ блокировали канал нелегальной миграции иностранцев. Благодаря "схеме" в Украину незаконно въехали почти три десятка иностранцев.
Стоимость "услуг" для одного мигранта составляла в среднем $10 тыс. и зависела от "пакета" поддельных документов.
По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных "официальных" документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.
К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.
В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.
По материалам СБУ организатору "трафика" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечению их к ответственности.