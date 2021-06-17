Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше. ФОТОрепортаж

При обысках полицейские нашли около сотни единиц огнестрельного оружия. По их данным, ружья, пистолеты и автоматы контрабандисты поставляли из Словакии в Украину, Польшу и Россию.

Банду ловили около 2 лет. Об этом сообщает пресс-служба Европола, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследуемая организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину. 96 изъятых единиц огнестрельного оружия включают револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. По итогам дня акции также было конфисковано несколько тысяч патронов разного калибра и одна ручная граната. Кроме того, во время обыска дома были обнаружены наличные на сумму более 50 тыс евро, а также 14 растений марихуаны и некоторое количество амфетамина", - сказано в сообщении.

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12 граждан Польши в возрасте от 32 до 60 лет получили обвинения в незаконном распространении оружия.

Это уже вторая группа подозреваемых, которых задерживают по этому делу. Ранее были арестованы 9 граждан Украины, 5 граждан Польши и 1 гражданин РФ.

"Доказательства, собранные в ходе этого конкретного действия, в настоящее время анализируются для выявления дальнейших следственных действий по всей Европе", - отметили в Европоле.

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