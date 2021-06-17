Прокуратура и ГФС провели обыски в "Киевавтодоре" по делу о неуплате налогов на сумму 30 млн грн. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, общество, за 2019 - 2020 года по заказу КК "Киевавтодор" осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн гривен.
В ГФС сообщили, что указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.
Сегодня, 17 июня, на основании постановления суда по адресу офисных помещений КК "Киевавтодор", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.
Обыски провели в рамках уголовного производства начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен (ч.3 ст. 212 УК Украины).