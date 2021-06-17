Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, заместитель начальника одного из секторов и оперуполномоченный Харьковского районного управления полиции решили "подзаработать" на фигуранте уголовного производства. Он якобы обеспечивал уплату необоснованных страховых выплат своим клиентам за дополнительную плату.
За избежание проблем с законом правоохранители потребовали от фигуранта 10 тыс. долларов. Следствием задокументирована передача первого транша взятки в сумме 3 тыс. долларов.
Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых изъято более 9 тыс. долларов, из них почти 7 тыс. долларов были спрятаны в ванной комнате. Следователи устанавливают происхождение средств.
Полицейские подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.