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Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Возле Министерства внутренних дел Украины прошла акция ко дню рождения Екатерины Гандзюк. Участники написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД, которых они подозревают в саботаже расследования, и зажгли файеры.

Об этом сообщает корреспондент  Цензор.НЕТ с места событий.

Вечером 17 июня  на улице Богомольца, 10 возле МВД собрались граждане, чтобы спросить у руководителей министерства, в частности, у министра внутренних дел Арсена Авакова о расследовании дела о заказе убийства Екатерины Гандзюк.

Участники акции написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД: Аваков, Геращенко, Мериков, Курдилов, и перечеркнули их красными полосами.

Митингующие скандировали: "Аваков - черт" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 01
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 02
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 03
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 04

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 05

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 06
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 07

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 08
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 09
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 10


Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 11

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 12

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 13
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 14
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 15
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 16

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 17
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 18
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 19
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 20


Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 21

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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