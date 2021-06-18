В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом "оккупанты". ФОТО
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В одном из киевских баров на афише матчей, которые будут показываться в заведении, сборную Россию на табло обозначили словом "оккупанты".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".
По данным издания, такую программу матчей можно было увидеть в баре возле "НСК Олимпийский", где любят собираться ультрас киевского "Динамо".
Ранее сообщалось об аналогичном обозначении страны-агрессора в Скадовске.