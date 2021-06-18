Новости Фото

В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом "оккупанты". ФОТО

32 25831
В одном из киевских баров на афише матчей, которые будут показываться в заведении, сборную Россию на табло обозначили словом "оккупанты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

По данным издания, такую программу матчей можно было увидеть в баре возле "НСК Олимпийский", где любят собираться ультрас киевского "Динамо".

Ранее сообщалось об аналогичном обозначении страны-агрессора в Скадовске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"

В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом оккупанты 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Super Gut
    А шо найвеличніший? Он до сих пор называет кацапско-фашистских оккупантов - "та сторона". Это чмо сцит назвать куйло - убийцей украинцев! При этом запретил воинам на передовой защищаться. Вот и получает, что воююем с врагом во главе с предателем.
  • Porol ferton
    Пример для УЕФА
  • Andriy Zlochevskiy
    Дипломатично
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости