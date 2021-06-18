Отремонтированный плавкран "Захарий" в ближайшее время вернется к строительству запорожских мостов. ФОТО

Плавкран "Захарий" в ближайшие дни приступит к работе на строительстве мостов в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

Отметим, работы на строительной площадке ведутся круглосуточно.

"По информации главного инженера компании "Онур" Александра Цвященко, на стройплощадки мостов уже завезли 72% металлических пролетных строений (основные конструкции) и 73% вспомогательных конструкций", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, в настоящее время на строительной площадке №1 в Кривой бухте уже готовы к транспортировке и монтажу 6 сегментов вантового моста. Как только плавкран "Захарий" прибудет в Запорожье, начнется новый этап строительства.

Как известно, в начале мая дно крана LK-800 повредилось о подводную скалу. Инцидент не повлиял на общий срок завершения проекта, поскольку на протяжении ремонта крана были активизированы работы на низовой части балочного моста и на местах будущих транспортных развязок.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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