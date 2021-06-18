СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в "ДНР": изъято товара на 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила и блокировала схему по поставкам лекарственных средств террористам "ДНР". Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", - когда груз будто предназначено для Грузии, а на самом деле поставляется на временно оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам деятельности злоумышленников. На территории Днепропетровской и Харьковской областей изъято:

- 1 тонну лекарственных средств общей стоимостью 1,9 млн грн,

- 18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тыс. грн,

- товарно-сопроводительные документы по внешнеэкономической деятельности.

Отмечается, что по официальным товаро-сопроводительными документам, которые подавались организаторами схемы в таможенные органы, лекарственные средства должны направляться по адресам фиктивных компаний, зарегистрированных в Республике Грузия, которые якобы выступали покупателями-получателями указанных ТМЦ.

Оперативники установили, что организовали эту махинацию жители Днепропетровской области. Злоумышленники вывозили медикаменты через таможенные посты на Восточной Украине.

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Сейчас участникам схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации). Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения всех участников противоправного механизма.



Фото: сайт СБУ