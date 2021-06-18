Ежемесячно "закапывали" почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила руководство одного из Винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов. Ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозу готовой продукции в РФ.

Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.

Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили:

- документальные материалы;

- черновые записи;

- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем был составлен соответствующий акт. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.

Мероприятия по разоблачению и блокировке вышеописанной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Винницкой области в координации с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.











Фото: сайт СБУ