Ежемесячно "закапывали" почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозу готовой продукции в РФ.
Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.
По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.
Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили:
- документальные материалы;
- черновые записи;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем был составлен соответствующий акт. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.
Мероприятия по разоблачению и блокировке вышеописанной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Винницкой области в координации с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.