Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, в группировку входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги.
"Преступники тщательно разрабатывали дерзкие планы ограблений и четко распределяли между собой роли. Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило лишь от 30 мин до 1 часа", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, работники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.
По предварительным подсчетам, на кражах угля злоумышленники имели миллионные прибыли.
Почти год следователи ГБР фиксировали действия группировки. Был проведен большой объем работы по документированию членов группировки, установлению всей преступной цепи до самой верхушки организации.
Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам:
- гражданке Украины в создании преступной организации, руководстве такой организацией и кражах организованной группой в крупном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст . 185 УК Украины);
- двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);
- начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
- трем гражданским лицам за участие в преступной организации; тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Решается вопрос о уведомление о подозрении другим фигурантам производства.