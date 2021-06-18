Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Сообщается, что во время таможенного оформления груза должностные лица компании подали официальные документы с ложными сведениями относительно сферы использования авиационных агрегатов. При этом, предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы для экспорта товаров указанной категории отсутствовали.
Товары военного назначения изъяты. По результатам проведения их идентификации будет приниматься решение о регистрации уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись во взаимодействии с Государственной пограничной службой и Киевской таможней ГТС Украины.