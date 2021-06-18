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Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения. ФОТО

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Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения. ФОТО
Контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из отечественных частных авиакомпаний. Они, с нарушением действующего законодательства в сфере экспортного контроля, пытались осуществить незаконную поставку товаров военного назначения в одну из стран Африки. Переправить хотели авиационные комплектующие к военным самолетам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Сообщается, что во время таможенного оформления груза должностные лица компании подали официальные документы с ложными сведениями относительно сферы использования авиационных агрегатов. При этом, предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы для экспорта товаров указанной категории отсутствовали.

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Товары военного назначения изъяты. По результатам проведения их идентификации будет приниматься решение о регистрации уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения 01
Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения 02

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись во взаимодействии с Государственной пограничной службой и Киевской таможней ГТС Украины.

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Топ комментарии

  • Койот Восточноукраинский
    Свинарчуки, они же на ввоз запчастей работали, а зеленки на вывоз. Казну пополняют.
  • Антон Антонов ad2e2b97
    А нічого, що це гвинт для літака Ан-12, яких на озброенні нема вже років 25? Нема таких літаків у ВСУ, нема у Африці. На фото цівільний літак Ан-12. Яке відношення ці запчастини мають до війскового літака? Чисто цівільний вантажний літак, яких в Україні штук 15 ще літає. В Україні ці гвинти не вироблялись і не виробляються. На військових складах їх нема вже теж не менш 20 років. Здається мені що в СБУ сидять туповаті писаки, які по перше нічого не розуміють, а по друге зробили сенсацію , висосавши її з пальця. Останній літак Ан-12 був випущений у 1973 році. Так за що повинні відповідати військові, яке підприємство, який Укроборонпром? Те що це гвинт для цівільного вантажного літака? СБУ та митниця вчергове просто показали свою необізнанність та відвертий непрофесіоналізм. Ну а про пресслужбу СБУ і говорити соромно. Дурість та тей же відвертий непофесіоналізм.
  • Ababa Galamaga
    ИДИОТИЗМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!!!
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