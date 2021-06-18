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Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский. ФОТОрепортаж

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Легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Прощание состоялось в Национальной филармонии Украины. Проститься с легендой приехали президент Украины Владимир Зеленский, певцы Павел Зибров и Камалия, хореографы Влад Яма, Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.

Также были родные и близкие Григория Чапкиса, множество его учеников и коллег.

Напомним, легендарный хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня на 92-м году жизни.

Зимой он несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.

Как известно, осенью 2020-го Чапкис женился в четвертый раз. Его избранница Людмила моложе его на 52 года.

От двух первых браков у хореографа есть дочь Лилия и сын Григорий.

В феврале 2020 года Владимир Зеленский наградил Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого.

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Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 01Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 02Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 03Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 04Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 05
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 06Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 07
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 08
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 09
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 10
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 11
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 12
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 13

Топ комментарии

  • Atman 9af553dd
    а чому чмо не прийшло на похорони Журавля! блазень і віслюк!
  • peremoga ua
    До танцюристів зеля в перших рядах? А до Журавля, який помирав, коли ти вчергове жрало на публіку?!
  • Atman 9af553dd
    не тикайте мені , це по перше! По друге звідки Ви знаєте чи я був? хто таке тацюр мені не цікаво. мені цікаво за похорон ГЕРОЯ!
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