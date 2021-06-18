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Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Прекратите русофобию!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МИД России может подать в суд против Украины за оскорбление Путина", - Госдума РФ

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Минутка нежности в ВР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Як і весь інший час...

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

... и плакаты прикольные показали

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Зеркальный ответ

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Хотя, песня хорошая!

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Торгаши сериалами

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Жертвы дубляжа

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Результат саммита

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Пропасть

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    это Украина и за ней будущее!
    Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8295
  • Ksenia VB
    Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2101
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7428

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