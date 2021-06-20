21-летняя рекордсменка Украины по бегу Долган погибла в ДТП. ФОТО
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В ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.
Долган также была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.
Ветрова отметила, что еще два дня назад Долган участвовала в своем очередном забеге в Сумах.