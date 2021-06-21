42 километра или 10% протяженности линии фронта теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Волонтеры привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с волонтерами для 10 ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснащения" - пишет Порошенко.

"42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе", - отметил пятый президент.

"Мы совместно собрали более 2 миллионов гривен для полного оснащения 10 ОГШБр. Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которую мы оснастим такой же системой видеонаблюдения и разведки. Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти продолжат делать свое дело вместе", - отметил Порошенко.

Депутат Киевского городского совета, ветеран войны против российской агрессии Александр Погребиский, который доставил оборудования на фронт, пишет, что это оборудование - уже для третьего батальона. "А потом мы передадим бригадный комплекс, который замыкает батальоны в единую систему наблюдения, позволяет оперативно принимать решения на всех уровнях", - отмечает Погребиский.

Он отметил, что из-за длительного запрета на активную работу контрснайперских пар такие комплексы очень важны с точки зрения сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

"Эта система позволяет без лишнего подвержения опасности вести наблюдение за зоной ответственности того или иного подразделения. Теперь важной является задача, чтобы мы вместе с вами продолжили комплектовать следующие 40-50 км линии фронта", - добавил Погребиский.

Как известно, 27 мая Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения.

Еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки для батальона 10 ОГШБр был приобретен в начале июня.

Как рассказал пятый президент Украины, активисты ОО "Справа громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.