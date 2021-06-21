Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
По информации полицейских, в 23:15 к ним обратился взволнованный львовянин и сообщил, что его 9-месячному ребенку очень плохо - малыш задыхался. Отец попросил патрульных помочь быстро добраться в детскую больницу.
"Родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно - и патрульные, и такси, полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение. На перекрестке площадей Ризни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных", - говорится в сообщении полиции.
В результате столкновения повреждены оба автомобиля.
По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два пешехода и три полицейских. После осмотра медиками их отпустили домой.
Ребенка доставили в больницу и передали врачам.
По данным "Варта-1" после удара автомобили выбросило на пешеходную зону возле Львовского оперного театра, где они сбили парня и девушку.