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Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В воскресенье, 20 июня, около полуночи на перекрестке площадей Торговой и Ризни в центре Львова водитель внедорожника Jeep не пропустил на дороге автомобиль патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области. 

По информации полицейских, в 23:15 к ним обратился взволнованный львовянин и сообщил, что его 9-месячному ребенку очень плохо - малыш задыхался. Отец попросил патрульных помочь быстро добраться в детскую больницу.

Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 01

"Родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно - и патрульные, и такси, полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение. На перекрестке площадей Ризни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных", - говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения повреждены оба автомобиля.

По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два пешехода и три полицейских. После осмотра медиками их отпустили домой.

Ребенка доставили в больницу и передали врачам.

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По данным "Варта-1" после удара автомобили выбросило на пешеходную зону возле Львовского оперного театра, где они сбили парня и девушку.

Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 02
Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 03
Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 04

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
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  • Микола Третяк
    А чому не повідомляють дані про воділу, який не пропустив спецтранспорт . Може якийсь авторитет чи слуга не нашого народу?
  • KAISERWALD
    Не можна насміхатись над зебидлом. Вони і так обділені природою.
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