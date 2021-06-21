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Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине. ФОТОрепортаж

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В Одесской области из-за сильных ливней возникла угроза разрушения дамбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Уугроза возникла на севере региона в Подольском районе.

Как отмечается, в настоящее время для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка ведутся работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину.

С помощью пожарно-технического оборудования уже перекачано 1,6 тыс. куб. м. воды.

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Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 01
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 02
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 03
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 04
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 05
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 06
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 07
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 08
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 09
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 10

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Труху приберіть! Інакше пузда місту!..
  • Дід Василь
    А фото самой дамбы нет?
  • POWER 15b00d0a
    Нужно сливные системы делать и т.п. Это дешевле будет, чем постоянно расхлебовать последствия наводнений.
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