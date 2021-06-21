Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине. ФОТОрепортаж
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В Одесской области из-за сильных ливней возникла угроза разрушения дамбы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Уугроза возникла на севере региона в Подольском районе.
Как отмечается, в настоящее время для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка ведутся работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину.
С помощью пожарно-технического оборудования уже перекачано 1,6 тыс. куб. м. воды.