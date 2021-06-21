"Нас там нет", - львовские фанаты открестились от баннера "Putin - Hu#lo". ФОТО

Львовский футбольных клуб "Рух" отрицает причастность к созданию баннера с надписью "Putin - Hu#lo", появившегося в городской фан-зоне Евро-2020.

Об этом говорится в официальном заявлении футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

В "Рухе" отметили, что болельщики сборных-соперников провели на территории Lviv Fan Fan Festival акцию против президента страны-агрессора, написав на баннере "Putin - Hu#lo".

"Официально заявляем, что ФК "Рух" к этому мероприятию не имеет никакого отношения! По нашей информации, акцию организовали активные болельщики сборных Дании, Бельгии и Финляндии. По их словам, сувенирную продукцию с такой надписью, по словам классика, "можно приобрести в любом магазине или супермаркете Украины"... Еще раз подчеркиваем и заверяем: "нас там "нет""!" - сказано в заявлении клуба.

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Сегодня, 21 июня, сборная России играет решающий матч за выход в 1/8 финала Евро-2020 с командой Дании.





