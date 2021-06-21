Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ. ФОТО
Об этом сообщает посольство Украины в Дании, информирует Цензор.НЕТ.
"Вероятно, в ночь на понедельник, 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-Россия, был осквернен памятник украинскому гению - Тарасу Григорьевичу Шевченко в г. Копенгаген. Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды", - сказано в сообщении.
В посольстве осудили акт вандализма и призвали полицию как можно скорее провести расследование.
"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", - подчеркнули в посольстве.