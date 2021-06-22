Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, в т.ч. двое детей 2005 и 2013 г.р.
Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.
Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.
На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели.
Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".