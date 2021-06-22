Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 июня, около 15:10 на 89 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, в т.ч. двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

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Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".







Фото: сайт полиции