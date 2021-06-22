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Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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21 июня, около 15:10 на 89 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, в т.ч. двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

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Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 01

На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 02
Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 03
Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 04
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • Valerij Savenko
    "Я вам скажу кто виноват-те кто "...

    ... не соблюдает ПДД.
    И никакие 4 полосы не изменят проблему, которая сидит в голове у дебилов за рулем.
    Наверняка обгонял через две сплошные и не успел.
    Но успел на тот свет, прихватив с собой еще одного.
    "Тише едешь, дальше будешь".
  • Антон Чигур
    Он все верно написал, нефиг винить дороги и прочую хрень придумывать. Машиной управляет человек и любое ДТП это чья-то ошибка из водителей!
  • Антон Чигур
    Значит не иди на обгон если есть опасность. И далеко не везде у нас под Киевом по 4 полосы. Я за свои 13 лет волительского стажа насмотрелся вдоволь на наших придурковатых водителей ( не все конечно).
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