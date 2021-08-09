Новости Фото

Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне. ФОТО

15 38529
Мост заклинило: его подняли, но теперь не могут опустить.

Об этом сообщил представитель корпорации Сити, которой принадлежит мост, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Причины поломки пока неизвестны.

"Мы работаем, чтобы решить вопрос как можно быстрее", - заявил представитель компании.

Мост закрыли для автомобилей и пешеходов. Полиция Лондона призывает горожан выбирать другие маршруты, но на обоих берегах Темзы все равно образовались пробки.

Тауэрский мост был построен 127 лет назад. Каждый год его опускают и поднимают около 800 раз.

Смотрите: Из-за сильного ливня в Лондоне затопило дороги и станции метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Володимир Мик
    "Двуглавая ворона в Крыму".
    Карикатура в лондонском журнале "Punch", 29 сентября 1855.
    После победы союзников в Крымской войне, французский и британский солдаты смотрят на убегающего русского двуглавого орла. Подпись под рисунком: "Двуглавая ворона в Крыму. Она получила жестокий удар! Гонись за ней!"

    Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 7804
  • Zelya Vsyo
    Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне - Цензор.НЕТ 6178
  • Володимир Мик
    Во время Балаклавского сражения 1854 года, для того чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русских , командир 93-го шотландского пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Слова приказа Кэмпбелла и ответ на них его адъютанта Джона Скотта вошли в британскую военную историю:
    - Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.
    - Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.
    Корреспондент "Таймс" описал потом шотландский полк в этот момент как "тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью". Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот "тонкая красная линия", обозначающий оборону из последних сил.
    Атака русских в итоге была отражена шотландцами.
    Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 8740
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости