Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев. ФОТОрепортаж

В столице до 13 августа проходят сборы резервистов. На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.