Новости Фото • Агрессия России против Украины

Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев. ФОТОрепортаж

22 81384
В столице до 13 августа проходят сборы резервистов. На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Учебные сборы резервистов и военнообязанных 112-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) проходят с 9 по 13 августа.

"Учения предусматривают боевые задачи, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите: Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой. ФОТОрепортаж

Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 01
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 02
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 03
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 04
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 05

Топ комментарии

  • Александр Александр 66da010f
    Абсолютно поддерживаю - учения резервистов должны проходить во всех приграничных с паРашей и Белосрусью городах. И денег на это жалеть нельзя....Экономить надо на расходах гундосого малороса, на его кортежах, на его прислуге, на его дворцах и его ежемесячном отдыхе по всему миру.....
  • 18c49ed2
    Скорее будут бойцов Белой Воши зачищать. А это прикрытие.
  • Valery Greff
    Еще ДО выборов 19-го года было очевидно, что потерпевший вiслюк - это янукович-2
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости