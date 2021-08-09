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ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине. ФОТОрепортаж

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Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю командира воинской части Воздушных Сил и технику роты обеспечения воинской части Сухопутных войск, которые в 2012 году допустили падение автокрана с зенитными ракетами стоимостью 1,5 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 01

"Установлено, что в мае 2012 года заместитель командира должен был отправить зенитные ракеты С-300 на парад. Так как автокран воинской части был на ремонте, он не мог выполнить погрузочные работы. Для этого заместитель командира одолжил кран в другой воинской части. Но он также оказался неисправным. Техник роты, который сел за руль крана разгружать ракеты, вообще не имел разрешения и квалификации на такой вид работ.

Во время разгрузки трех ракет весом 6 тонн кран перевернулся. В результате падения крана военнослужащий, находившийся рядом, получил перелом обеих ног, а боеприпасы стоимостью 1,5 млн грн были повреждены", - говорится в сообщении.

ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 02
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 03

Это дело рассматривали в суде с 2012 по 2015 год. Тогда суд отправил его на дополнительное досудебное расследование в военную прокуратуру. В 2019 году уголовное производство передали следователям ГБР.

ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 04

Бывшему заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 2 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Техник роты подозревается в нарушении эксплуатации специальной машины, повлекшее телесные повреждения (ч. 1 ст. 415 УК Украины), и в повреждении боеприпасов, причинившее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 412 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Не зупиняйтеся, усе правильно. Наступне розслідування - аварія паровоза на Катеринославському ж/д вузлі у 1908 році. Вже треба допитувати свідків і робити підозри.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Як оперативно і десять років не минуло !!)))
  • Senator S 01a656ec
    ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 3122 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2008
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