На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.
В рамках президентской программы "Большая стройка" в начале августа стартовали работы на левой полосе. Сейчас рабочие армируют основу и заливают бетоном монолитную плиту на левой полосе.
"Дорожные службы в крае работают и днем и ночью, чтобы справиться с максимальными объемами строительных работ, отремонтировать как можно больше километров закарпатских дорог до наступления осени, а с ней и дождей", - отметил Билецкий.
До этого рабочие сняли и заменили старое асфальтовое покрытие и монолитную плиту, армировали все пролеты и сделали систему водоотведения. Воду с моста будет убирать дренажная система и комплекс водостоков: вода по вмонтированным в покрытие трубам будет стекать к крайним опорам, а дальше в резервуары.
Путепровод находится на автомобильной дороге государственного значения М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши подъезд к КПП "Косино". В этом году планируют отремонтировать более 39 км автодороги.
"Путепровод в Батьево - это мощное мостовое сооружение, которое пропускает магистраль над другой магистралью, в частности, над железнодорожными путями. Его построили 37 лет назад, а комплексно ремонтируют - впервые", - сказал замглавы ОГА.
По словам Билецкого, Батьево - это транспортный хаб в Закарпатье с разветвленной сетью железнодорожных узлов и автодорог, ведущих в том числе к государственной границе.
Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.