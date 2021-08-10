В результате ДТП на Луганщине погибла женщина, двое мужчин и 9-летний ребенок госпитализированы с травмами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Луганщине столкнулись ВАЗ 2105 и Skoda Kodiaq. Погибла женщина, а двое мужчин и 9-летний ребенок получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"Происшествие произошло сегодня, 10 августа, около 9:00 утра на автодороге Р-07 сообщением "Сватово-Чугуев" на въезде в г. Сватово. В результате происшествия 28-летняя жительница Сватово от полученных травм скончалась на месте происшествия, 9-летний ребенок и двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранители, спасатели ГСЧС и медики.

Предварительно установлено, что между автомобилями ВАЗ 2105 и Skoda Kodiaq произошло лобовое столкновение.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

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