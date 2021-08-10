В Харькове задержали "активистов", которые занимались грабежами и под видом полицейских вымогали средства у наркозависимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники под видом сотрудников полиции занимались вымогательством средств от наркозависимых и лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ. Также "специализировались" на грабежах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Согласно данным полиции, разоблачили преступную деятельность членов общественной организации, которая позиционирует себя как борцов с наркопреступностью, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями.

Как выяснили полицейские, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. При этом представлялись работниками полиции. Чтобы у пострадавших не возникало сомнения, фигуранты тщательно подготовились: приобрели форменную одежду и использовали удостоверения и специальные жетоны.

Нередко процесс вымогательства сопровождался физическим насилием. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских. Также последние "специализировались" на грабежах.

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В субботу, 7 августа, полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали троих человек "на горячем".

Последние ограбили местного жителя. По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации, жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.

На основании полученных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по нескольким статьям Уголовного кодекса:

- вымогательство (статья 189);

- нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122);

- самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353).

Вчера, 9 августа, суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 181 тыс. грн каждому.

Продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство которого осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории Харькова и области.