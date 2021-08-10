Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В Одессе на улице Фонтанская дорога водитель BMW влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Skoda, Audi, BMW и наезд на препятствие - остановку общественного транспорта.

В результате аварии 31-летний водитель BMW попал в больницу.

Отмечается, что подробности аварии и количество пострадавших в дорожном происшествии на Фонтанской дороге выясняет следователь.

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Фото: патрульная полиция