Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.
"Впервые за 40 лет Винниччина получит новую автодорогу европейского качества. Работы идут по графику - восстановят автодорогу ко Дню Независимости Украины", - говорит он.
В ходе ремонта, который выполняется в рамках президентской программы "Большая стройка", за 90 дней восстановили 125 км трассы - от Немирова до границы с Молдовой.
По словам главы ОГА, будет открыт новый Ямпольский мост, который является важной частью транспортного коридора между Украиной и Молдовой.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского в течение 2021-2022 года отремонтируют и построят 600 км дорог к контрольно-пропускных пунктам на границах.