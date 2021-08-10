Экономический эффект от деятельности антикоррупционных органов за первое полугодие составил 1,85 млрд грн, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

За первые шесть месяцев 2021 года экономический эффект от деятельности Национального бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры достиг 1,85 млрд грн.

Как уточняют в пресс-службе НАБУ, речь идет о средствах и имуществе, возмещенных государственным предприятиям добровольно и в результате исковой работы, конфискованные по судебным приговорам, а также те, хищение которых удалось предотвратить, передает Цензор.НЕТ.

Так, в первом полугодии сумма возмещений государственным предприятиям составила 1 108,1 млн грн. В частности, благодаря работе детективов достигнуто постепенное погашения частными компаниями задолженности перед ПАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины"), которая возникла во время совершения преступления. С декабря 2020-го по июнь 2021 года эти компании, вероятно связанные с миноритарными акционерами ПАО, оплатили более 985 млн грн, а всего с начала расследование НАБУ - более 1,93 млрд грн.

В течение нескольких лет на основании признанных по иску НАБУ недействительными сделок ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству) взимает в свою пользу задолженность за поставленное электричество. За шесть месяцев 2021-го энергораспределительное предприятие получило более 121 млн грн (всего - более 435 млн грн).

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По решению суда в доход государства конфисковано имущества и денежных средств на сумму 9,6 млн грн. Так, в первом полугодии вступили в законную силу приговоры в отношении двух лиц: бывшего руководителя дочернего предприятия "Центргаз", входящего в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины"), Константина Старовойта и судьи Малиновского районного суда Одессы Анатолия Целуха. Обоим назначено наказание в виде лишения свободы в 8 и 7 лет соответственно, а также постановлено конфисковать их имущество. У экс-чиновника "Центргаза" конфискован автомобиль, у служителя Фемиды - денежные средства в иностранной валюте (более 358 тыс. грн в эквиваленте). Суд также обязал частную компанию вернуть незаконно полученных от "Центргаза" 8,6 млн грн.

"Благодаря превентивной работе детективов также удается избежать убытков и потерь государственного бюджета на миллионы гривен. В частности, в течение первого полугодия 2021 года детективы НАБУ трижды прибегали к действиям, которые позволили предотвратить хищение около 2700 т зерна из Государственного резерва на сумму свыше 20 млн грн. В феврале-июне 2021 года Национальное бюро предотвратило необоснованное возвращение почти 706 млн грн налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине", - говорится в сообщении.

В НАБУ указывают, что основное возмещение убытков от коррупции станет возможным только после вынесения обвинительных приговоров.

"Для будущих взысканий и конфискаций имущества по ходатайствам НАБУ и САП наложен арест на многочисленные активы по более чем 300 делам. Лишь в 43 делах, направленных в суд в I полугодии 2021 года, наложен арест на 25 объектов недвижимости (ориентировочная стоимость превышает 113 млн грн), земельные участки общей площадью более 30 га, более чем 11 млн грн, почти 8 млн долл. США, 10 транспортных средств", - отмечают в ведомстве.

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