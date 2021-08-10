Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам сельскохозяйственную технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и владельцы домохозяйств области должны платить дань.
Чиновника задержали во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8 тыс. 250 долларов США. Во время задержания он пытался выбросить деньги, но оперативники ГБР зафиксировали эту попытку.
Ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тыс. долларов США.
Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ТУ ГБР в Мелитополе.