Неизвестное взрывное устройство сдетонировало под плугом во время работ в поле возле Авдеевки, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Покровского районного управление полиции Донецкой области, 9 августа в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в поле возле Авдеевки произошел взрыв.
На место происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Полицейские установили, что во время обработки поля 50-летний водитель трактора наехал на неизвестный предмет и зацепил его плугом, в результате чего произошел взрыв. Тракторист не пострадал.
На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку от взрыва и обломки неизвестного устройства, происхождение которого устанавливается.
По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.