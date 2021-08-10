Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia. ФОТО

Внедорожник Kia KM450 основан на американском Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнами. Он заменит командно-штабные машины, основанные на УАЗ-3151.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ.

Впервые о перспективах поступления Kia KM450 официально сообщали еще в 2019 году. Теперь же командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко сообщил, что до конца года запланировано проведение государственных испытаний

КШМ (командно-штабной машины) К-1450-05 (на шасси Renault Midlum) и К-1450-06 (KIA KM450) на современной автомобильной базе.

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Оригинальный Kaiser Jeep M715, разработанный на базе гражданского Jeep Gladiator, был принят на вооружение американских войск в 1965 году для замены M37. С 1967 до 1969 года было изготовлено более 33 000 автомобилей.

С середины 1960-х лицензионное производство американского пикапа M715 начала компания KIA Motors. В 1998 был разработан более современный вариант под названием KM450. Автомобиль был принят на вооружение армии и поставлялся на экспорт. Конструкция КМ450 очень похожа на M715. Машина используется для буксировки артиллерийских установок и минометов.

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