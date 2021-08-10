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Ромов вакцинируют на Закарпатье. ФОТОрепортаж

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На Закарпатье продолжается вакцинация ромского населения. Местные власти и волонтеры организуют выезды бригад медиков в места компактного проживания ромов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Это довольно трудно организовать, ведь ромские общины закрыты, вакцинальной сессии предшествуют переговоры и с местными общинами, их лидерами, и с медиками, и с областной властью. Надо, чтобы все договорились, - ведь среди ромов много дезинформации о кампании вакцинации, значительное количество людей отказывается вакцинироваться. Поэтому нам надо сначала проводить просветительскую работу в поселениях, а уже потом ехать туда с вакцинами", - рассказал представитель ромской общины на Закарпатье Мирослав Горват.

Подобные выезды проводят уже месяц. Выезд проводят, когда сделать прививки соглашаются хотя бы 20 жителей общины.

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"Мы за это время побывали с медиками в таких общинах, куда никогда не приезжали медработники. У многих людей нет возможности иначе, кроме как таким способом, пройти вакцинацию, поскольку у многих нет документов, семейного врача, контактов, чтобы зарегистрироваться в очереди на вакцинацию и т.д.", - добавил Горват.

По его словам, ромы Закарпатья очень тяжело пережили год пандемии коронавируса - и вторую волну осенью 2020-го года, и третью весной 2021-го.

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"Были вспышки инфекции в поселениях, многие болели. Учитывая условия жизни ромов, этому надо уделять больше внимания - потому что инфекция не делит людей по этническому принципу, если она есть в ромском лагере, то есть и за его пределами. Поэтому я считаю, что надо вести активнее просветительскую работу и с ромами относительно коронавируса и защиты от него", - отметил волонтер.

Всего на Закарпатье привито около 7% населения, сообщила главный эпидемиолог области Виктория Тимчик.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    А как жеж? Там жеж есть Зеленский. Целый Допьешь Зеленский.

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  • Zelya Vsyo
    Не забудьте вакцинировать тёзку. Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4278
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  • Димитрий CrimeaBandera
    Работающий цыган - горе в семье!😀
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