Новости Фото • Агрессия России против Украины, Антитеррористическая операция

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового. ФОТОрепортаж

7 20813
В боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой, муж Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Об обстоятельствах гибели Березового в Facebook напомнил медийщик, политик и бывший боец "Азова" Игорь Луценко.

"7 лет назад в этот день во время штурма Иловайска погиб мой командир Николай Березовой.

Погиб отчасти из-за собственного мужества и хладнокровия. Будучи ранен снайпером, он спокойно сообщил об этом в рацию.

Возможно, если бы не его спокойный тон, его бы бросились спасать как-то интенсивнее. Ну, и если бы под рукой было больше кровоостанавливающих средств.

А так, он потерял кровь.

Вечная память!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских защитников ранены в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 01
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 02

Также Татьяна Чорновол опубликовала в Facebook фото из семейного альбома.

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 03

Также читайте: Памяти Николая Березового: Батальон "Азов" потерял одного из лучших бойцов

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 04
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 05
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 06
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 07
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 08

Смотрите также: "Герои не умирают!", - в Борисполе попрощались с Николаем Березовым. ФОТОрепортаж

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 09
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 10

Напомним, в боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой. Позже стало известно, что он спасал раненого побратима. 13 августа Николая Березового похоронили в Борисполе.

В семье Чорновол двое детей - дочь Иванка и сын Устим.

Топ комментарии

  • Debor
    Светлая память Герою , защитнику Украины.
  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
    Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 2781
  • Вася Шевченко f77d76ba
    .. Царство Небесне...
    Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 8836

    .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости