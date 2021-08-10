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Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130. ФОТОрепортаж

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Более полсотни военнослужащих Сил специальных операций ВСУ в рамках совместных учений выполнили десантирование с военно-транспортного самолета МС-130 из состава военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 01

Это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021".

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 02
Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 03

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Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 04

Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы провели обучение, где пояснили особенности выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, порядок отделения от рампы, определили очередность выхода групп, сообщили о мерах безопасности.

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 05

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 06

"Это совместные учения ССО Вооруженных сил США и Украины. Сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа "Крыло" с высоты от 2 до 3 тысяч метров", - рассказали в командовани украинских ССО.

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Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 07
Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 08

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    наконец то
    кто хочет МИРА
    - готовится к войне
  • 18c49ed2
    Молодцы ! Так держать !
  • Igor Lemke dd5e2437
    Це добре… Побільше таких контактів з норм. піплами , норм вояками
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