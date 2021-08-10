Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021".
Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы провели обучение, где пояснили особенности выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, порядок отделения от рампы, определили очередность выхода групп, сообщили о мерах безопасности.
"Это совместные учения ССО Вооруженных сил США и Украины. Сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа "Крыло" с высоты от 2 до 3 тысяч метров", - рассказали в командовани украинских ССО.