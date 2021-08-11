Дрифт на Софийской площади: уборка брусчатки займет несколько дней. ФОТО
Об этом рассказал представитель клининговой компании, которая занимается уборкой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Максимально черное будем пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней", - сказал он.
По словам собеседника, работы по отмыванию продолжались до 22.00 10 августа, а возобновились в 06.00 11 августа.
По состоянию на 09.30 11 августа от следов дрифта частично убрана половина площади.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.