Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Взрывы повредили близлежащие домохозяйства.
Штаб ООС также подтверждает информацию, что в результате обстрела погиб местный житель 1935 года рождения. Об указанном уведомлена СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.
"Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательном нежелании соблюдать минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, что несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", - следует из сообщения.