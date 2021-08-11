Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного обществом". Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственных образований; компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.