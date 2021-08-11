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Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ. ФОТО

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СБУ предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в Мелитополе. Организаторы фейковой "громады" призывали граждан не признавать украинские органы власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного обществом". Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственных образований; компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

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Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ 01
Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ 02
Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ 03

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8764
  • Sophia-Maria Duglass
    Не удивительно В Мелитополе много пенсионеров из кацапии покупало недвижимости
    Мне рассказывала жительница Мелитополя, шо кацапы сидят на лавочках и клянут Украину
  • Денис Александров 84ff0fda
    за такое отстрел вводить пора зеленой власти то зеленые меньшевеки контра
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