В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом. ФОТОрепортаж
5 9390
Церемония прощания с умершим 8 августа художником, директором Одесского художественного музея, Александром Ройтбурдом, проходит во дворе музея.
К гробу выстроилась длинная очередь друзей и близких художника, его коллег, а также просто одесситов, которые пришли проститься с Ройтбурдом. Сотни людей пришли возложить цветы к его гробу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Рядом на экране показывают фотографии Александра Ройтбурда.
Похороны Ройтбурда состоятся в 13:00 на Еврейском кладбище.