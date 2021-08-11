Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала, что у парламента собралось около 4500 человек.
"У здания парламента стоит стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой им. М.Мажвидаса - бутафорская колючая проволока, увешанная звездами Давида", - говорится в сообщени.
Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент - вон!"
Как заявил глава комиссариата, полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек. Их задержали по подозрению в участии в беспорядках. По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.
"Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, нанесли физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи. Я должен сказать, что пострадали около 10 полицейских, сотрудников СОБ", – сказал глава комиссариата.
Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс рассказал изданию, что трое стражей порядка госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго переломаны ноги взрывпакетом, у третьего переломы ног, полученные в результате нанесения травм камнями. Окончательно бунтовщиков разогнали лишь к двум часа ночи. Их разогнали с помощью слезоточивого газа.
После окончания заседаний в парламенте часть участников митинга блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Когда полицейские оттесняли их от выхода, начались беспорядки, в стражей порядка стали бросать бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста пришлось применить слезоточивый газ. Кроме того, участниками акции протеста была использована и пиротехника.