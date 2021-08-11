Финансировали провокации ко Дню Независимости Украины: СБУ блокировала в Киеве сеть подпольных криптообменников. ФОТОрепортаж

Сеть подпольных криптообменников блокировали в Киеве. Ежемесячно через нее пропускали около 30 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать их.

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства через запрещенные в Украине электронные кошельки страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и другие.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

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Сеть функционирует с начала 2021 года. "Обслужили" за это время более 1000 "клиентов". Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведены 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. изъяты:



- компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

- мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;

- печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств;

- наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.

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