В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА. ФОТО

Стартовала реконструкция стадиона "Колос" в Городище Черкасской области. На нем будут тренировать детей из местных школ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской областной администрации Александр Скичко.

Отмечается, что на стадионе будет профессиональное покрытие, которое сейчас имеют только два стадиона в регионе - Черкассы и Умань.

"Колос" служит тренировочной базой для полутысячи учеников из трех местных учебных заведений. Здесь работают секции дзюдо, фитнеса и футбола, проводят спортивные соревнования различного уровня.

"Но сегодня на стадионе активно занимаются не команды, а бригады строителей. Они капитально ремонтируют спортивные площадки и легкоатлетические дорожки по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", - отметил Скичко.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстанавливают спортивную инфраструктуру по всей стране. Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца 2021 года планируется строительство или реконструкция 94 стадионов, старт строительства 19 ледовых арен, реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый детсад в селе Лебедевка на Киевщине построят до конца года, - ОГА. ФОТО



