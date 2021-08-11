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Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Местные депутаты и налоговики Кировоградщины пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя 60 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Государственное бюро расследований в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины разоблачили на мошенничестве депутатов местных советов Кировоградщины и работников областной налоговой. Они обещали предпринимателю за 60 тыс. долларов США помочь закрыть производство в отношении него. Досудебное расследование установило, что работники областной налоговой вступили в сговор с депутатами местных советов Кировоградской области. Сообщники гарантировали директору частного предприятия, которое занималось развитием альтернативной энергетики за деньги "решить" вопрос с закрытием уголовного производства, в котором он подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что за 60 тыс. долларов кроме закрытия производства чиновники обещали фермеру избежать штрафных санкций, хотя не имели на это никаких полномочий. 

Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 01
Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 02
Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 03
Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 04

Махинация была пресечена работниками ГБР при получении фигурантами всей суммы неправомерной выгоды на автозаправочной станции в Кропивницком.

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В настоящее время для установления всех лиц, причастных к мошеннической схеме, следователи ГБР проводят обыски по месту жительства фигурантов и в помещении Государственной налоговой службы в Кировоградской области.

"У одного из депутатов правоохранители изъяли арсенал оружия: пистолеты с глушителями и патроны к ним, карабин, ружье и арбалет со стрелами. В его гараже обнаружены 66 тыс. американских долларов. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в покушении на преступление (ч.2 ст. 15 УК Украины) и мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - отмечают в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - СБУ.

Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    синоним слова "бандюки"?
    - местные дупутаты и налоговики ! Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 1147
  • Так Треба 02a9202c
    Не зрозумів, - бандюгани вже цим не займаються? )
  • Юрий Бойко 6bf70126
    Зараз бандюгани при владі...
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