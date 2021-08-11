Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные депутаты и налоговики Кировоградщины пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя 60 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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"Государственное бюро расследований в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины разоблачили на мошенничестве депутатов местных советов Кировоградщины и работников областной налоговой. Они обещали предпринимателю за 60 тыс. долларов США помочь закрыть производство в отношении него. Досудебное расследование установило, что работники областной налоговой вступили в сговор с депутатами местных советов Кировоградской области. Сообщники гарантировали директору частного предприятия, которое занималось развитием альтернативной энергетики за деньги "решить" вопрос с закрытием уголовного производства, в котором он подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что за 60 тыс. долларов кроме закрытия производства чиновники обещали фермеру избежать штрафных санкций, хотя не имели на это никаких полномочий.









Махинация была пресечена работниками ГБР при получении фигурантами всей суммы неправомерной выгоды на автозаправочной станции в Кропивницком.

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В настоящее время для установления всех лиц, причастных к мошеннической схеме, следователи ГБР проводят обыски по месту жительства фигурантов и в помещении Государственной налоговой службы в Кировоградской области.

"У одного из депутатов правоохранители изъяли арсенал оружия: пистолеты с глушителями и патроны к ним, карабин, ружье и арбалет со стрелами. В его гараже обнаружены 66 тыс. американских долларов. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в покушении на преступление (ч.2 ст. 15 УК Украины) и мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - отмечают в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - СБУ.