Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта. ФОТОрепортаж
Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"На фронте беда, почти за трое суток погибли двое бойцов и еще шесть воинов ранены! Есть бойцы в тяжелом состоянии. Каждый день оккупанты обстреливают наши позиции. Нужна помощь на фронт! В понедельник надо выкупить квадрокоптер 45 тыс. и две батареи по 9 тыс., хотя бы одну. Вчера я оплатила лекарства 8 тыс. и 3800, оплатила назофарингеальные трубки, надгортанный воздуховод, это 6100 грн, и еще жду внутрикостные катетеры, иглы и тракционную шину, почти на 20 тыс. грн. Я давно не просила помощи, а ведь много всего отправила на фронт, многие лекарства, квадрокоптер 28 тыс., шлем 8600 тыс., все отчеты у меня на странице. Прошу помочь, 20, 30, 50 грн, кто как может. Пока народ наслаждается летними отпусками, наши воины отдают жизнь за страну. Спасибо всем, кто поддерживает армию! Карта для помощи: 5375 4115 0042 7369 и 4441 1114 4700 2464 монобанк", - написала волонтер.