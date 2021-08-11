Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров. ФОТО

Нефть разлилась в 6 км от Новороссийска на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при закачке нефти на греческий танкер "Минерва Симфони".

Разлив произошел еще 7 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Виновная в аварии компания оценила масштаб бедствия всего в "200 квадратных метров". Ученые же утверждают, что площадь загрязнения уже превышает 80 квадратных километров.

Сегодня Институт космических исследований Российской академии наук опубликовал спутниковый снимок образовавшегося пятна.

Пятно вытянулось от берега на расстоянии 19 километров.

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На данный момент ущерб от разлива нефти еще не оценен.

Экологи же заявляют о масштабной экологической катастрофе, последствия которой могут быть непоправимы.