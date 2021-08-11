Новости Фото

Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров. ФОТО

11 19754
Нефть разлилась в 6 км от Новороссийска на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при закачке нефти на греческий танкер "Минерва Симфони".

Разлив произошел еще 7 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Виновная в аварии компания оценила масштаб бедствия всего в "200 квадратных метров". Ученые же утверждают, что площадь загрязнения уже превышает 80 квадратных километров.

Сегодня Институт космических исследований Российской академии наук опубликовал спутниковый снимок образовавшегося пятна.

Пятно вытянулось от берега на расстоянии 19 километров.

Также смотрите: Десятки тонн нефти вылились в реки на севере России и приближаются к Баренцовому морю. ВИДЕО

На данный момент ущерб от разлива нефти еще не оценен.

Экологи же заявляют о масштабной экологической катастрофе, последствия которой могут быть непоправимы.

Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Привет
    Кацапы одну седьмую часть суши засрали...им то море засрать раз плюнуть...
  • oleg1966
    Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров - Цензор.НЕТ 8718
  • Ksenia VB
    СВИНОТА СМЕРДЮЧА
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости