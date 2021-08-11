На встречу с Путиным в Башкирии привезли подсадных "рабочих". ФОТО

Роли сотрудников завода сыграли представители местной администрации. Перед визитом президента РФ им пришлось 2 недели отсидеть в карантине на базе отдыха.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую "Новую газету".

Владимир Путина посетил завод "Цемикс" 6 августа. Во встрече участвовали инвесторы, глава Башкортостана и "работники завода".

Буквально через несколько часов после того как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что три женщины, на которых была форма работников завода и которым дали задать вопрос Путину, являются сотрудницами администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Смотрите: Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton. ВИДЕО

Так, сначала вопрос задала одетая в форму рабочей завода Гузель Янбердина. На сайте районной администрации указано, что она "главный инженер отдела капитального строительства". Янбердина спросила Путина о том, когда на олимпиаде будет снова звучать российский гимн, при этом не упомянула, что ее отдел не имеет отношения к заводу.

Гузель Янбердина

Другая сотрудница администрации Розалия Булатова, одетая в форму рабочих, спросила, когда будет закончена газификация местных районов. Азалия Ягудина также работает в местной администрации. Она числится как госинспектор по жилищным субсидиям, но представилась Путину главным инженером.

Также читайте: Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Азалия Ягудина и Владимир Путин

Из всех, кто задавал Путину вопросы, настоящим рабочим был только один человек - Станислав Ишмаев, мастер по отгрузке. Он спросил у Путина, планируется ли дальнейшая реализация программы льготного кредитования для населения.

Один из сотрудников завода рассказал журналистам на условиях анонимности, что всех, кто оказался на встрече с Путиным, за 2 недели до нее увезли в санаторий на самоизоляцию, чтобы они не могли заразить президента РФ COVID-19. Остальным рабочим, которых не допустили до встречи, запретили выходить с завода (их не выпускали с восьми утра до часу дня), подходить к окнам.

Сам завод стоял, станки и печи не работали.

Это далеко не первый раз, когда на встречах с Путиным оказываются "подставные" люди. Так, в 2016 году Путин с Медведевым якобы случайно встретились с рыбаками на озере Ильмень. Затем, через несколько месяцев, этих же "рыбаков" заметили на фотографии рядом с Путиным, сделанной во время рождественской службы. Позже выяснилось, что одной из "рыбаков" была генеральный директор новгородской компании "Еврохимсервис".