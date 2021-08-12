Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине. ФОТОрепортаж

На первом в Европе арт-поезде можно отправиться на главные события Международного фестиваля современного искусства "ГогольFest".

Это семь вагонов, расписанных современными украинскими художниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

В этом году к 30-летию Независимости Украины уникальный арт-поезд исколесит практически всю страну. Пассажиры - артисты и художники, которые участвуют в фестивале "ГогольFest". В маршруте - шесть городов, от Львова до Днепра. В планах - объединить страну с помощью современного искусства.

"Первое направление 13 августа - это Киев-Одесса, а 21 августа - Одесса-Киев. Потом мы едем в Каменец-Подольский на Западную Украину, там у нас будет "Республика фестиваль". Затем отправляемся в Херсон. Далее у нас Парад фест в Харькове. Затем Львов - это Форум издателей. И, собственно, Днепр", - перечислил маршрут арт-поезда директор фестиваля "ГогольFest" Максим Демский.

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Уже в эту пятницу, 13 августа, поезд отправится на Одесский международный кинофестиваль. Этот рейс "ГогольTrain" посвятили умершему 8 августа художнику Александру Ройтбурду. На одном из вагонов изобразили его портрет.

А мультимедиа-художник Максим Кильдеров из Новой Каховки создает рекордное цельное полотно, которое состоит из семи вагонов с разными надписями. Здесь и тема Независимости, и равных прав мужчины и женщины.

Кроме спальных вагонов, будет три фестивальных. В них во время путешествия можно будет послушать музыку или посмотреть фильмы. На самом фестивале "ГогольFest" организаторы обещают много сюрпризов.





"Это будет уникальное событие. В Алешковских песках будет проект с инсталляцией, музыкой "Дахи Брахи", с местными артистами, будут и крымскотатарские актеры. Мы будем представлять оперу-репост, посвященную Лесе Украинке", - сказал режиссер, основатель фестиваля "ГогольFest" Влад Троицкий.

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В следующем году арт-поезд станет международным проектом - "ГогольTrain" доедет до Мюнхена.



